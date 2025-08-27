Konya'daki cinayetin nedeni ortaya çıktı! Baba ve 11 yaşındaki oğlunu öldürmüştü

Konya’da baba ve oğlunu silahla öldüren cinayet zanlısının, 2021 yılında da aynı aileden bazı üyeleri öldürdüğü ve aralarında 'hurda alım-satımı' nedeniyle husumet bulunduğu belirlendi. Zanlı Hıdır A., çocuğu görmediğini söylerken, "Görsem vurmazdım, pişmanım" dedi.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Koçyiğit (33) ve oğlu Servet Koçyiğit (11) evlerinin bahçesinde 51 AEL 448 plakalı otomobile bindikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Mermilerin hedefi olan baba Mehmet Koçyiğit olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Servet Koçyiğit de kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'ne kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince yapılan çalışma sonrası şüphelinin 60 yaşındaki Hıdır A. olduğu belirlendi. Şüphelinin gidebileceği adresleri belirleyen ekipler, şahsın merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Mahallede yapılan inceleme sırasında zanlı, mısır tarlasında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.