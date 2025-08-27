Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu!

Gaziantep'te kent merkezindeki cep telefonu satıcılarına yönelik kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Aralarında iki gün önce silahlı kavganın yaşandığı telefon satıcısının da bulunduğu çok sayıda işletmenin maliye kayıtları ve ürünleri incelendi.

Giriş Tarihi: 27.08.2025 15:22

Paylaş



ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, SGK, maliye ve zabıta ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirdiği operasyonda, Suburcu ve Karagöz caddelerindeki bazı cep telefonu satışı yapılan işletmelerde arama yapıldı.

Aralarında iki gün önce silahlı kavganın yaşandığı telefon satıcısının da bulunduğu çok sayıda işletmenin maliye kayıtları ve ürünleri incelendi.

Toplam 33 ekiple yaklaşık 100 personelin katıldığı operasyon sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN