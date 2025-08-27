Elazığ’da freni boşalan tır faciaya ramak kala durduruldu

Elazığ’da freni boşalan tır, kilometrelerce ilerledikten sonra sürücüsünün soğukkanlı müdahalesiyle refüje çıkarılarak durduruldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Giriş Tarihi: 27.08.2025 01:31

Olay, Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 ASR 520 plakalı tırın freni aniden boşaldı. Yaklaşık 10 kilometre boyunca direksiyon hakimiyetini kaybetmeden ilerleyen sürücü, Yolçatı mevkisindeki kavşağa geldiğinde aracı refüje sokarak durdurmayı başardı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün soğukkanlılığı, olası bir faciayı önledi. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

