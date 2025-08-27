Devlet korumasındaki 286 genç üniversiteli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakım ve korumasında olup Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren 286 genç üniversiteli oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sosyal hizmet modellerinden yararlanan ve bu yıl YKS'ye giren 691 gençten 286'sı üniversiteye yerleşmeye hak kazandı.



Üniversiteye yerleşen gençlerin en fazla tercih ettiği bölüm sosyal hizmetler oldu, bunu psikoloji ve siyaset bilimi izledi.



Üniversiteyi kazanan gençlerin tercihleri arasında tıp, hukuk, edebiyat, tarih, coğrafya, beden eğitimi öğretmenliği, mimarlık, bilgisayar, biyosistem, gıda, inşaat, kimya ve makine mühendislikleri ile gastronomi ve mutfak sanatları, hemşirelik ve iktisat gibi bölümler de yer aldı.



- "Uygun kadrolarda istihdam edilmelerini sağlıyoruz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, üniversiteyi kazanan gençleri tebrik etti.



Bakanlık olarak gençlere her zaman destek olup onlara pek çok imkan sağladıklarını belirten Göktaş, şunları kaydetti:



"Rehberlik ve danışmanlık hizmetimizin yanı sıra öğrencilerimizin giyim, yemek, ulaşım gibi ihtiyaçları noktasında destekler sunuyoruz. Tercih eden gençlerimizin tamamı Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlardan ücretsiz yararlanabiliyor. Devlet himayesinde yetişip üniversiteden mezun olan gençlerimizin kamu kurum ve kuruluşlarında öğrenimlerine uygun kadrolarda istihdam edilmelerini sağlıyoruz. Ayrıca gençlerimizi sanat ve sportif aktivitelerle de destekliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılarıyla gurur duyduğumuz gençlerimizin her zaman yanında olmaya ve öğrenim hayatları boyunca onları desteklemeye devam edeceğiz."