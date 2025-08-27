Ankara Valiliği'nden yüksek ses uyarısı! SOLOTÜRK uçuşları yapılacak

Ankara Valiliği, SOLOTÜRK'ün 30 Ağustos Zafer Bayramı'na hazırlık için yapacağı uçuşlar sırasında oluşabilecek yüksek sese karşı vatandaşları uyardı.

Giriş Tarihi: 27.08.2025 13:56

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ankara'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında SOLOTÜRK'ün 28-30 Ağustos'ta keşif, prova ve gösteri uçuşları düzenleyeceği belirtildi.

"Çevre tanıma" ve "prova" uçuşlarının 28 Ağustos'ta, "gösteri" uçuşunun ise 30 Ağustos'ta Anıtkabir ve çevresinde yapılacağı aktarılan açıklamada, Başkentliler şehir merkezi üzerindeki planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek sesten tedirginlik duymamaları konusunda uyarıldı.

SOLOTÜRK

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, F-16 savaş uçaklarının modern ve yüksek performansını, kabiliyetlerini sunmak amacıyla yaptığı 20 dakikalık uçuşunda 3,5 ton yakıt harcıyor.

Gösterilerinde en düşük 200, en yüksek bin 200 kilometre hıza ulaşan "SOLOTÜRK kalkışı" ve "SOLOTÜRK tonosu" ile dünyada yakından tanınıyor.