Adıyaman'da bekçiden kaçan şüphelinin aracından uyuşturucu çıktı

Adıyaman'da devriye görevi yapan mahalle ve çarşı bekçileri, bir aracı durdurdu. Ekiplerce yapılan aramada şüphelinin aracından uyuşturucu tespit edildi.

Giriş Tarihi: 27.08.2025 06:03

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi K2-A Konteyner Kent içerisinde devriye görevi yapan mahalle ve çarşı bekçileri durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken araç sürücüsü M.Y., isimli şahıs gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

