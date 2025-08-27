Adana’da dolmuş şoförü direksiyon başında silahlı saldırıda öldürüldü

Adana’da dolmuş şoförü Orhan Gündüz (47), seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.30 sıralarında Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Araçta yolcu bulunmadığı sırada seyir halinde olan Orhan Gündüz, kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Gündüz, kontrolünü kaybettiği dolmuşla yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Saldırgan, gecenin karanlığından faydalanarak ara sokaklara kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gündüz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde yapılan incelemede dolmuşta 6 kurşun izine rastlandı. Cinayet şüphelisini yakalamak için polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

