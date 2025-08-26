Kocaeli’de feci olay! Karısını öldürüp kendini vurdu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kişi, karısını tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 26.08.2025 01:50

Olay, akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi Hisar Sitesi'ndeki bir dairede meydana geldi. Daireden silah sesi duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cengiz U. (63) tarafından vurulan eşi Sevgün U. (55) hayatını kaybetti. Karısına ateş ettikten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan Cengiz U. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Çiftin 4 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

