Elazığ’da zincirleme kaza! 4 kişi yaralandı

Elazığ’ın Ataşehir Mahallesi Kuva-i Milliyet Caddesi’nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 26.08.2025 01:46

Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 23 AL 642 plakalı otomobil ile 23 AC 719 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 23 AL 642 plakalı otomobil, park halinde bulunan 23 AAN 400 plakalı kamyonete çarparak durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

