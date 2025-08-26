Banka yöneticisinden küçük kıza cinsel taciz! Her satırı mide bulandırdı

Türkiye’de faaliyet gösteren özel bir bankada üst düzey görevde bulunan Bülent S., Kadıköy’de bir akrabasının 9 yaşındaki kız çocuğuna yönelik zincirleme cinsel istismar suçundan yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tacize uğrayan kızın sözleri tüyler ürpertti.

Türkiye'nin özel bankalarından birinin üst düzey yöneticisi Bülent S., akrabasının 9 yaşındaki kız çocuğuna zincirleme cinsel istismardan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, "Çocuğun anlatımı tutarlı, olaylar sistematik ve bilinçli şekilde işlenmiş" dedi. Karar, hem adliye koridorlarında hem toplumda şok etkisi yarattı.

İstanbul’da mide bulandıran taciz Mağdur D.A., ifadesinde sanığın kendisini birçok kez yalnız yakaladığını, kapalı kapılar ardında fiziksel temaslarda bulunduğunu ve tehditkar sözlerle korkuttuğunu anlattı. En çarpıcı bölüm, banyoda yaşananlardı. Küçük kız, "Işığı kapattı, sonra açtı. Üzerime geldi. Ben çok korktum ama kimseye anlatamadım." dedi.