Anne katili Sakarya'da yakalandı! Silah tartışması cinayetle bitti
Sultangazi’de aile içerisinde başlayan sözlü tartışma cinayetle bitti. 20 yaşındaki Abdullah Azat Kınay, annesi Çiğdem Kınay’ı (45) tartışma esnasında başından vurarak öldürdü. Annenin cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, Sakarya’da yakalanan Azad Kınay çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün gece saat 00.05 sıralarında Sultangazi ilçesi Yunusemre Mahallesi 1385 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 5'nci katındaki dairede oturan Çiğdem Kınay, oğlu Abdullah Azat Kınay ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Azat Kınay, annesine silahla ateş etti. Anne Çiğdem Kınay kanlar içinde yere yığılırken, oğlu ise evden kaçtı. Bina Sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çiğdem Kınay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından, Çiğdem Kınay'ın cansız bedeni ambulansla Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
KATİL SAKARYA'DA YAKALANDI
Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda Azad Kınay'ın Sakarya'da olduğu bilgisine ulaşıldı.