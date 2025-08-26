Anne katili Sakarya'da yakalandı! Silah tartışması cinayetle bitti

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de çalışmalara destek vermesiyle Kınay,1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerinden görüntü



TARTIŞMAYA NEDEN OLAN SİLAH ANNENİN SONU OLDU

Daha önceden işlediği suçlardan kaydı bulunan Azat Kınay'ın bir süre önce yaralama suçundan girdiği cezaevinden çıktığı öğrenildi. İddiaya göre şüpheli cezaevine girince annesi evdeki silahı alıp yok etmişti.