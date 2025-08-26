26 Ağustos 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Aile içi kavga cinayetle sonuçlandı: Oğlunun başından vurduğu anne öldü
Sultangazi’de aile içerisinde başlayan sözlü tartışma cinayetle bitti. 20 yaşındaki Abdullah Azat Kınay, annesi Çiğdem Kınay’ı (45) tartışma esnasında başından vurarak öldürdü. Annenin cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, Azad Kınay çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.