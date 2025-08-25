Tokat'ta elim kaza: 2 ölü 3 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 25.08.2025 11:24

İlçeye bağlı Bozçalı beldesi yakınlarında Osman Eraslan'ın (46) kullandığı 41 RU 455 plakalı otomobil şarampole devrildi.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü Eraslan'ın eşi Halime Eraslan (41), oğlu Harun Eraslan (16), kızı Melisa Eraslan (19) ve yeğeni Arda Arslan (16) yaralandı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halime Eraslan ve Arda Arslan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.



Yaralılar sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Halime Eraslan ve Arda Arslan'ın cenazesi Reşadiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



Osman Erarslan'ın Reşadiye Taşlıca Köyü Derneği Başkanı olduğu, Eraslan ailesinin Ordu'nun Perşembe ilçesinden piknikten döndükleri öğrenildi.

