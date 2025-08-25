Tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklandı! Yarasını unutup basın mensuplarına küfür etti

Giriş Tarihi: 25.08.2025 22:25

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Tatar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cebrail Can Ç. (23) ile Sedat T. bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Sedat T. yanındaki bıçağı çıkartarak Cebrail Can Ç.'yi kalçasında bıçakladı.