Sultangazi'de cani oğul annesini katletti

İstanbul Sultangazi'de 45 yaşındaki Ciğdem Kınay, tartıştığı oğlu Azad Kınay tarafından öldürüldü. Silahla vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, anne katili oğlu olay yerinden kaçtı.

Giriş Tarihi: 25.08.2025 06:22

Sultangazi'de, Çiğdem Kınay (45) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı oğlu Azad Kınay(20) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Annenin cansız bedeni morga kaldırılırken, polis ekipleri kaçan Azad Kınay'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Yunusemre Mahallesi 1385 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 5'nci katındaki dairede oturan Çiğdem Kınay, henüz bilinmeyen bir nedenle oğlu Azad Kınay ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Azat Kınay, annesine silahla ateş etti. Anne Çiğdem Kınay kanlar içinde yere yığılırken, oğlu ise evden kaçtı. Bina Sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çiğdem Kınay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. Bina sakinlerinden olay hakkında bilgi alan ekipler, çevredeki kameraları incelemeye aldı. Bu sırada haberi duyarak olay yerine gelen Kınay'ın yakınları ise sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından, Çiğdem Kınay'ın cansız bedeni ambulansla Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, annesini öldürdükten sonra kaçan Azad Kınay'ı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

