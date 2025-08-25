Samsun'da kamyonete branda çeken kişilere otobüs çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Giriş Tarihi: 25.08.2025 11:11

Kaza, Samsun-Ordu kara yolunun 61. kilometresi, Gündoğdu mevkisinde saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çanakkale'den Rize'ye giden Hakan Mustafa O. yönetimindeki yolcu otobüsü, yol kenarında duran kamyonete branda çeken Aydın Yiğit ve Mehmet Yıldız'a (71) çarptıktan sonra mısır tarlasına girdi.

32 YOLCU YARA ALMADI

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Yiğit ve Yıldız, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Aydın Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otobüste bulunan 32 yolcunun ise kazayı yara almadan atlattığı, yolcuların başka bir otobüsle yollarına devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.