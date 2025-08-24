Sakarya'da pes dedirten olay: Eğlence için yakılan meşale ağaçlık alana sıçradı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kutlama yapan bir grubun eğlence adı altında yaktığı meşale yangına neden oldu. Alevler ağaçlık alana sıçrarken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken olası bir faciadan kıl payı dönüldü.

24.08.2025 05:59

Sapanca Göl Mahallesi Sakarya Caddesi Seyir Terası mevkiinde kutlama yapan kişilerin meşalelerinden kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bölgedeki ağaçlık alana sıçrarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını muhtemel bir faciaya yol açamadan kontrol altına alarak söndürdü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

