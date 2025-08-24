Kızını bıçakla kovalayan anne adliyeye sevk edildi

Adana'da kızını bıçakla kovalayan anne adliyeye sevk edilirken, kızını koruduğunu söyledi.

Olay, dün öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ayşegül Y. (35), kızı 10 yaşındaki E.H.Y.'ye bıçak çekti. Kız korkuya kapılarak sokağa kaçıp çevredekilerden yardım istedi.

Kızın çığlıklarını duyan vatandaşlar hemen olaya müdahale etti. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile anbean görüntülendi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuzlar Mahallesi'nde anne Ayşegül Y.'yi (35) gözaltına aldı. 10 yaşındaki E.H.Y. ise akrabalarının evinde bulunarak koruma altına alındı. Anne ifadesi alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında anne kızını koruduğunu ona bıçak çekmediğini söyledi. Bu arada annenin ifadesinde de kızına bıçak çekmediğini eski eşinin arkadaşının kızını almaya geldiğini bu nedenle sokağa bıçakla çıktığını söylediği öne sürüldü.