Çanakkale'de 74 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ve Eceabat ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 74 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğu tespit etti. "KB-20" botuyla bölgeye düzenlenen operasyonda, Yemen ve Sudan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Eceabat açıklarında "KB-5" ve "KB-44" ekiplerince düzenlenen operasyonda ise balıkçı teknesinde Afganistan, İran ve Pakistan uyruklu 19'u çocuk 56 düzensiz göçmen ile Pakistan ve İran uyruklu 4 şüpheli de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.