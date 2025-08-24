Bursa'da kıyafet hırsızlığı saniye saniye kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir giysi mağazasında yaşanan hırsızlık olayı saniye saniye kameraya yansıdı. Hırsızın gelip çalıp gitmesi hepsi 10 saniye sürdü.

Giriş Tarihi: 24.08.2025 16:52

Paylaş



ABONE OL

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Kuyumcular çarşısında meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, mağazaya giren bir kadın, askıdaki elbiseleri incelemeye başladı. Kadın şüpheli gözüne kestirdiği giysiyi alıp hızla mağazadan çıktı.

Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hırsızlık olayını tespit eden işyeri sahibi durumu polise bildirip şikayetçi oldu. Polis ekipleri 5 bin TL değerindeki giysiyi çalan şüpheli kadını arıyor.