15 yıllık berber yeni açtığı dükkanının ilk tıraşını gökyüzünde yaptı

Düzce'de berber Barış Kahya, yeni açtığı dükkanının ilk tıraşını vinç sepetiyle yerden 20 metre yükseklikte yaptı.

Giriş Tarihi: 24.08.2025 14:09

Paylaş



ABONE OL

Düzce'de 15 yıldır berberlik yapan Barış Kahya, kendi iş yerini açmanın mutluluğunu ilginç bir etkinlikle kutladı.

Kahya, iş yerinin önüne getirilen vincin sepetine tıraş sandalyesi ve ekipmanlarını yerleştirdikten sonra, müşterisi Taner Çelik ile birlikte 20 metre yüksekliğe çıktı. Güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlikte Kahya, esen rüzgara ve yüksekliğe rağmen müşterisi Çelik'i yaklaşık 20 dakika süren bir çalışmayla tıraş etti. Kahya, bu sırada makas çevirerek küçük bir gösteri de sundu. Yerden metrelerce yüksekte yapılan tıraş, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.



Berber Barış Kahya, dükkanının açılışında bir farkındalık oluşturmak ve dikkat çekici bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi. Bu fikirden yola çıkarak vinçle gökyüzünde tıraş yapmaya karar verdiklerini belirten Kahya, "Vincimizi çağırdık ve göklerde tıraşımızı yaptık. Bundan sonra da farklı çalışmaların devamının geleceğine inanıyorum. Yukarısı havadardı. Bütün Düzce'yi gördük. Gayet güzeldi. Kıl, tüy işi gibi kirlilik ve süpürme işi de yoktu" dedi.



Tıraş olan Taner Çelik ise yükseklik korkusu olmasına rağmen ilginç bir deneyim yaşadığını belirtti. Yukarıda rüzgarın oldukça etkili olduğunu dile getiren Çelik, "Yüksekte tıraş olmak biraz zordu ama insanların ilgisini çektik. Benim zaten yükseklik korkum var, rüzgarlı havada yukarıda olmak daha da korkuttu" diye konuştu.

Etkinlik, dron ile de havadan da görüntülendi.