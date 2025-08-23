Gaziantep'te 32,5 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 32 kilo 513 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.

23.08.2025 11:09

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadeleye yönelik çalışma başlattı.



Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 32 kilo 513 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ile uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.



Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

