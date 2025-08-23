Bursa'daki tekstil fabrikasında korkunç kaza: İşçinin üstüne asit sıçradı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan tekstil fabrikasında işçi Salih Ü.'nün üzerine makineden asidik asit sıçradı. Olayda kolları ve başında yanıklar oluşan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınan işçinin vücudunda ikinci derece yanık olduğu tespit edildi.

Olay, saat 02.00 sıralarında İnegöl OSB Havaalanı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Salih Ü.'nün üzerine makinedeki asidik asit sıçradı. Kolları ve başında yanıklar oluşan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda ikinci derece yanık olduğu belirtilen işçi, ilk tedavinin ardından hastanenin yanık ünitesinde tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

