Boğulma tehlikesi geçiren 3 kadını vatandaşlar kurtardı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Cennet Koyu sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kadın, can simidi ve oluşturulan insan zinciriyle kurtarıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Giriş Tarihi: 23.08.2025 21:53

Paylaş



ABONE OL

Cennet Koyu sahilinde serinlemek için denize giren 3 kadın boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgalar nedeniyle geri dönmekte zorlanan kadınların yardım çığlıklarını duyan sahildeki cankurtaran ve vatandaşlar seferber oldu.

Yaklaşık 100 metre açıkta dalgalar arasında yaşam mücadelesi veren kadınlara vatandaşlar tarafından can simidi ulaştırıldı. Sahile vuran dalgaların kuvvetli olması nedeniyle zorluk çeken kadınlar, sahildeki vatandaşlar tarafından oluşturulan insan zinciri ile kurtarıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kadınlar kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN