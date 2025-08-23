Bahçelievler'de kuyumcudan hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı

Bahçelievler'deki bir kuyumcudan el çabukluğuyla ziynet eşyalarının çalınmasına ilişkin 2 zanlı yakalandı.

Giriş Tarihi: 23.08.2025 10:25

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince Şirinevler Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki kuyumcudan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.



Ekipler, şüphelilerin müşteri gibi davranarak kuyumcunun bir anlık boşluğundan faydalanarak el çabukluğuyla hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini tespit etti.



Adres ve kimlik bilgileri tespit edilen zanlılar D.A. (28) ve V.A. (39) Fatih'te düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.



Emniyete getirilen D.A'nın çeşitli suçlardan 32, V.A'nın ise 10 kaydı olduğu belirlendi.



İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.A'ya ev hapsi cezası verilirken, V.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, bir şüphelinin tezgahtaki ürünleri incelerken eline aldığı ziynet eşyalarını el çabukluğuyla çantasına koyması yer alıyor.

