Van'da AFAD ekiplerine teleferik ve telesiyejden kurtarma eğitimi

Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi'nde düzenlenen eğitimlerde AFAD ekipleri, teleferik ve telesiyejden kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 22.08.2025 13:22

Paylaş



ABONE OL

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından arama-kurtarma personeline yönelik "Doğada Arama Kurtarma (DAK) Branş Eğitimleri" aralıksız sürüyor. Eğitimlerin adresi Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi oldu. 2025 Yılı Eğitim ve Tatbikat Faaliyetleri kapsamında düzenlenen eğitimlerde, muhtemel afet ve acil durumlarda hızlı ve etkin müdahale amacıyla teleferik ve telesiyejden kurtarma tatbikatı gerçekleştiriliyor. Senaryo gereği teleferikte mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ekiplerince güvenli bir şekilde tahliye edildi.



Uzman eğitmenler eşliğinde verilen eğitimlerde personel, hem teorik bilgi ediniyor hem de sahada uygulamalı olarak deneyim kazanıyor. Ekiplerin özellikle kış turizmi bölgelerinde yaşanabilecek muhtemel kazalara karşı hazırlıklı olması hedefleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN