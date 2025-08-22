Manisa'da plastik kasaların bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde plastik kasaların bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alahıdır Mahallesi İzmir-Ankara kara yolundaki plastik kasaların bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 6 araç ve 15 itfaiye personeli yangına müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın hasara yol açtı.