Manisa'da plastik kasaların bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde plastik kasaların bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alahıdır Mahallesi İzmir-Ankara kara yolundaki plastik kasaların bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 6 araç ve 15 itfaiye personeli yangına müdahale etti.



Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın hasara yol açtı.

