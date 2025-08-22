İstanbul'da özel hastanede yangın paniği! Bir kişi dumandan etkilendi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir özel hastanede yangın çıktı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede gelen ekipler yangını söndürürken, dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi.

Giriş Tarihi: 22.08.2025 12:59

Gaziosmanpaşa'da 5 katlı bir özel hastanenin bodrum katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı özel bir hastanede çıktı. Hastanenin -2. bodrum katında bulunan sistem odasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangından yükselen dumanlar hastanenin giriş katına kadar yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Duman nedeniyle çalışanlar ve ayaktaki hastalar kendi imkanlarıyla hastaneden ayrıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen bir kişinin tedavisinin olay yerindeki ambulansta yapıldığı öğrenildi.

"YANGIN ALARMI ÇALDI"

Hastaneye tahlil vermek için geldiğini belirten Ayşe Yalçın, "Laboratuvarda sıra bekliyordum. Bir anda koku çıktı, o anda yangın alarmı çaldı. Önce yanlışlıkla olduğunu düşündüm, arka arkaya çalınca hepimizi yukarıya yönlendirdiler. Bir alt katımızdan duman çıktığını söylediler. sonrasında hemen itfaiye geldi zaten. Biz yangını görmedik ama kokusunu aldık sonra hemen çıktık." dedi.

