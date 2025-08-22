Bolu’da yangın 2 yayla evini küle çevirdi!

Bolu’nun Seben ilçesine bağlı Solaklar Yaylası'nda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi. Çıkan yangında 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 22.08.2025 00:45

Paylaş



ABONE OL

Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Solaklar Yaylası'nda çıkan yangında 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Solaklar Yaylası'nda ahşap bir yayla evinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğinde bulunan ahşap yapıya da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.

Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yayla evi ve bitişiğinde bulunan yapı küle döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN