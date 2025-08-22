Adana'da feci kaza! TIR'ın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Adana'da otoyolda TIR'ın çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yabancı uyruklu K.D'nin kullandığı 96 AG 773 İran plakalı TIR, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınlarda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan erkeğin öldüğünü tespit etti.
TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.