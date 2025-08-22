Adana'da 5 bin liralık cam aldı parasını ödemeden gitti

Adana'da bir kişi 5 bin liralık cam alıp ödemesini yapmadan iş yerinden ayrıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, iş yeri sahibi parayı getirmemesi halinde şikayetçi olacağını söyledi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağla Yeşilyurt Mahallesi Karaafat Caddesindeki bir camcıda meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine gelen bir kişi 5 bin liralık cam istedi. İş yeri sahibi Hüseyin Savır, müşteri ile bizzat ilgilenip camı aracına yükledi. Şahıs parayı ibana atacağını söylepip iban istedi. Savır, ibanı verdi bu arada başka bir müşteri gelince onunla ilgilenirken şahıs ibana para atmadan iş yerinden ayrıldı.

Yaşananları anlatan iş yeri sahibi Hüseyin Savır, "Arkadaşı tanımıyoruz, 'klimacıyım, servisten geliyorum' dedi ve çift cam yaptırdı. O sırada başka bir müşteri geldi ve ben onunla ilgilenirken arkadaş ibana parayı atacağını söyledi. İbana parayı göndermiş gibi yapıp arabasına bindi ve gitti. Birde parayı göndermiş gibi yapıp el sallayıp gitti. Göndermediğini hemen fark ettim, belki dönüş yapar diye bekledik ama dönmedi. Yoğunluk nedeniyle telefon numarası falan almadık. 5 bin liralık bir mağduriyetimiz var. Parasında değiliz ama emeğimize üzülüyoruz. Bir şey söyleyemiyorum, vicdanına bırakıyorum. Bilerek yaptı demiyorum ama insan hatasını fark eder. Akşama kadar getirmezse parayı gidip karakola şikayetçi olacağım" dedi.

Savır, daha öncede internet üzerinden alışveriş yaparken dolandırıldığını, dolandırıcıların hep kendisine denk geldiğini ifade etti.