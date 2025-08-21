Muğla Yatağan'da orman yangını!

Muğla'nın Yatağan ilçesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine ekipler ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale ediliyor.

Giriş Tarihi: 21.08.2025 01:25

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

