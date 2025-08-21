Konya’da evin bodrumunda tüp patladı: 2 yaralı

Konya’nın Meram ilçesinde bir evin bodrum katında bulunan atölyede tüp patlaması meydana geldi. Olayda 2 kişi yaralanırken, itfaiye ekipleri çıkan küçük çaplı yangını kısa sürede söndürdü.

Olay, saat 22.30 sıralarında Hatıp Mahallesi Refik Sokak üzerindeki 2 katlı evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evin bodrum katındaki atölyede Murat Ö. ve henüz ismi öğrenilemeyen arkadaşı otururken tüp patladı. Patlama sesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, atölyedeki küçük çaplı yangını söndürdü. Sağlık ekipleri ise Murat Ö. ve arkadaşına müdahale ederek yaralıları ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, patlamanın nedeni yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

