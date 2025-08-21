Kağıthane'de 4 katlı binada yangın! 1 itfaiye eri dumandan etkilendi

Kağıthane’de bir binada bulunan evde elektrik kablolarından yangın çıktı. Yangına müdahale eden 1 itfaiye eri dumandan etkilendi; ilk müdahalesi olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, bina sakileri tahliye edildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı.

Elektrik kablolarından çıktığı tahmin edilen yangında, evden duman çıkması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale için daireye girdi.

Müdahale sırasında 1 itfaiye eri yoğun dumandan etkilendi.İtfaiye erine olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapıldı. Yangın nedeniyle binada oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.