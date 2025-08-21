Erzincan'da 4 adet ruhsatsız, 3 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi
Erzincan'da Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmada 4 adet ruhsatsız, 3 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
135,50 gram uyuşturucu madde, 3 parça halinde peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ve 88 adet sentetik hap ele geçirildi. 31 şahıs hakkında TCK 191 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma suçundan işlem yapıldı.
1 adet tarihi eser (sikke) ele geçirilerek 1 şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.
1 şahıs hakkında TCK 79 Göçmen Kaçakçılığı suçundan işlem yapılarak 2 yasadışı göçmen sınır dışı edildi.