Giresun'da denize girmek yasaklandı: Valilikten açıklama
Giresun Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün il genelinde denize girmeyi yasakladı. Vatandaşların can güvenliği için karara uyulması istendi.
Açıklamada, alınan karara uyulmasının vatandaşların can güvenlikleri için önem arz ettiği vurgulandı.