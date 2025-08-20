Gaziantep'te ölümlü zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Gaziantep'te 2 otomobil ve 1 otobüs zincirleme kazaya karıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Giriş Tarihi: 20.08.2025 17:08

Paylaş



ABONE OL

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 otomobil ile 1 otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



Kaza, Gaziantep-Nurdağı karayolu kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 31 ARE 285 plakalı yolcu otobüsü ile 07 CCK435 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen 46 DL 182 plakalı otomobil de kazaya karıştıktan sonra savrularak yol kenarındaki araziye uçtu.



1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep D. (54) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden kadının yakınlarının araç başındaki feryatları ise yürekleri dağladı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN