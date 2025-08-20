Esnaflar birbirine girdi! Sandalyeler havada uçuştu

Bursa'da esnaf olan iki komşu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirlerine sandalye fırlatırken, o anlar kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 20.08.2025 11:31

Paylaş



ABONE OL

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde iki komşu esnaf arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine sandalye fırlattığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.



Olay merkez Osmangazi ilçesi, Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, iki esnaf arasında bir süredir yaşanan anlaşmazlık kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir dondurmacının diğer esnafın saldırısına uğradığı iddia edildi. Olayı gören vatandaşlar araya girmeye çalışırken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.



Kavganın ardından mahalle sakinleri ve müşteriler, saldırıya uğrayan dondurmacıya destek için iş yerine geldi. Hem alışveriş yapan hem de moral veren vatandaşlar, yaşanan olaya tepki gösterdi.



Polis kavgayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN