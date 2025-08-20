Denizli'de doğum günü dönüşü feci kaza: Araç ok gibi ağaca saplandı
Denizli'de gece saatleri seyir halinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişiden 2'si hayatını kaybederken 1 kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden İbrahim Baran Tuncer'in doğum günü olduğu ve kutlama dönüşü kaza yaptıkları öğrenildi.
Kaza, Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.T. (26), idaresindeki otomobil ile seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki refüjde bulunan ağaca çarptı. Ağaca adete ok gibi saplanan otomobili gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 1KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan kazazedelerden sürücü S.T. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkartılıp ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Araçta bulunan İbrahim Baran Tuncer (23), ve Ezgi Elçin Ünal'ın (22), olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
İki gencin cansız bedenleri sıkıştığı otomobilden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Öte yandan, kazada hayatını kaybeden İbrahim Baran Tuncer'in bugün doğum günü olduğu ve arkadaşlarıyla yaptıkları kutlama dönüşünde kaza yaptıkları öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.