Çiğ köftecideki sapık hakkında karar verildi! 10 yıla kadar hapis talebi

Küçükçekmece’de geçtiğimiz aralık ayında bir çiğ köfte dükkanında genç bir kadına yönelik taciz nedeniyle tutuklanan C.S. hakkında dava açıldı. Şüpheli için “basit cinsel saldırı” suçundan 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası talep edildi.

Giriş Tarihi: 20.08.2025 08:44

Küçükçekmece'ye bağlı Cennet Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl aralık ayında meydana gelen olayda Ş.Ö. isimli genç kadın çiğköfte almak için beklediği esnada arkasında bulunan C.S. genç kadına dokundu.

"ALKOLÜN ETKİSİYLE YAPTIM"

Şüpheli, genç kadını bir buçuk dakika boyunca taciz etti. Yaşanan taciz olayını ne genç kadın ne de tezgahtar fark etmedi ancak olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan C.S. emniyetteki ifadesinde olayı alkolün etkisi ile gerçekleştirdiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çiğ köftecideki sapığın genç kızı taciz ettiği anlar (ahaber.com.tr)

EYLEMİ BİRDEN FAZLA KEZ TEKRARLADI



Cumhuriyet savcısı başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin olay tarihinde kamera görüntülerinde de anlaşılacağı üzere mağdura birkaç defa eliyle dokunduğunu, şüphelinin eylemi cinsel arzularını tatmin etmek üzere gerçekleştirdiğini tespit etti.

Şüphelinin eylemi birden fazla kez tekrarladığını ve bu nedenle eylemin sarkıntılık boyutunu aşarak basit cinsel saldırı suçunu oluşturduğunu saptadı.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ



Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tacize ilişkin olarak yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede şüpheli C.S.'nin 'basit cinsel saldırı' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsini talep etti. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

