Ankara’daki yangında 3 kişi hayatını kaybetmişti! Yapı denetim şirketi sahibinden bomba itiraf

Baldız Tekin ifadesinde "Kadir Dursun benim ablamın eşi ve aynı zamanda dayımın oğlu olur. Kendisi karaciğer rahatsızlığı bulunduğu ve kimi zaman hastalığı arttığı için şirkette kendisine yardımcı olmamız için kızı Fatma Bilgenur Dursun ve beni müdür olarak atadı. Müdürlüğüm göstermelikti. Kendisi sağlığına kavuşunca da ben istifa ettim, O firmadan ayrıldım" dedi.

Ankara’da bulunan Valore sitesindeki yangında 3 kişi hayatını kaybetmişti

DENETİM ŞİRKETİ SAHİBİNDEN BOMBA İTİRAF



Pozitif Yapı Denetim şirketi sahibi Yavuz Selim Karaman ifadesinde, inşaatın mühürlendikten sonra kaçak olarak devam ettiğini, bunu bildiği halde yetkililere bildirmediğini itiraf etti. Ayrıca Karaman, "Ben müteahhittin yapmış olduğu yapıyı kanun yönetmelik ve imara uygun olup olmadığını denetlemekle yükümlüyüm. Ankara İdari Mahkemesi'nin 2017 tarihli kararına istinaden 2018'de belediye inşaatı mühürleyip faaliyetleri durdurdu. Bu tarih ile bütün denetim faaliyetlerimiz kanunen sonlanmıştır ve müteahhit firma bu tarihten sonra bütün imalatları kaçak olarak yaptı. Bu süreçte benim bu durumları ilgili birimlere bildirme ve tespit etme yükümlülüğüm vardı bu yükümlülüklere aykırı davrandığımı, bu hususla ilgili kusurluluğumu kabul ediyorum. Kısa bir süre sonra Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. Dairesi tarafından ilgili binanın mühürlenmesine konu olan karar kaldırılmış ve inşaat yapımı devam etmiştir. İnşaatın benim bıraktığım tarih olan 2018'deki seviyede olması lazım, yani bu tarihte inşaat mühürlenmiştir. Bu tarihten sonra yapılan yapı kaçaktır. Kaçak yapılan yapıya iskan alınamaz. İnşaatın durması gerekirken müteahhit inşaata devam etmiş, yapıyı en son kontrol ettiğim noktanın çok çok üzerinde bir noktaya taşımış, geriye dönük denetimde söz konusu olmayacağı için yapı denetimi komple aradan çıkarmış, nasıl olsa af çıkar inancı ile ruhsatlı olan inşaatını kaçak bir vaziyette sürdürmüştür. Mahkeme durdurma kararından sonra gerek belediye gerek müteahhit gerekse arsa sahipleri inşaatın mevzuata uygunluğu açısından şirketimizden talepte bulunmaları gerekiyordu." cümlelerini kullandı.