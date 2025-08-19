Sıcağın yaktığı narenciyelerde ‘Akdeniz Meyve Sineği' uyarısı

Adana'da son 95 yılın en sıcak günlerinde narenciye ürünlerinin dalında yanması ‘Akdeniz Meyve Sineği'ne besin kaynağı oluşturdu. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, sineğin popülasyonunun şu anda olmadığını ancak artabileceğine karşı uyarılarda bulunup meyvelerin gömülmesi gerektiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 19.08.2025 10:01

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 9 Ağustos'ta hava sıcaklığı 47,5 derece olarak ölçüldü. Son 95 yılın en sıcak günü olarak kayda geçen 9 Ağustos'ta aşırı sıcaklar nedeniyle limon, portakal, mandalina gibi narenciye ürünlerinde güneş yanıkları oluştu.



Meyvelerin yanıp dalında kalması ise narenciye zararlısı 'Akdeniz Meyve Sineği' için yeni bir besin kaynağı oluşturdu. Ancak üreticiler, meyvelerin toplanıp gömülmesi gerektiğin, aksi taktirde zararlının popülasyonunun artabileceğine karşı uyarılarda bulundu.

Konuyla ilgili Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan İhlas Haber Ajansı muhabirlerine bilgi verdi. Başkan Doğan, "Meyve sineğiyle mücadelede en etkili yöntemlerden biri, dalda kalan ve zarar görmüş meyvelerin toplanarak gömülmesidir. Bu uygulama hem kendi bahçemizi hem de çevredeki üreticilerin ürünlerini koruyacaktır. Akdeniz Meyve Sineği popülasyonu şu anda yok. Ancak sıcakta yanan meyvelerin büyük boyları sineğe besin kaynağı olacaktır. Bu ürünlerin siyah poşetlerde bekletilip sonrada gömülmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.



Akdeniz Meyve Sineği popülasyonunun artmasının ihracatı ve iç piyasayı olumsuz etkileyeceğine vurgu yapan Doğan, daha sonra şunları söyledi:

"Dalında yanan ve dökülen meyveler, Akdeniz Meyve Sineği için uygun üreme alanı oluşturuyor. Bu durum, zararlı popülasyonunun artmasına yol açabilir. Akdeniz Meyve Sineği popülasyonu artmasın diye yanan meyveler gömülmeli. O büyük meyveler tatlı, şekerli olduğu için Akdeniz Meyve Sineği için bir popülasyon kaynağı."