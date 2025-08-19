Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 19.08.2025 15:43

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Birecik, Eyyübiye, Halfeti, Hilvan ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 125 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, 67 kök Hint keneviri, 3 tabanca, 5 tüfek ile 3 şarjör ve 84 mermi ele geçirildi.



Gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

