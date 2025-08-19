Osmaniye atık su kuyusunda mahsur kalan 2 yavru köpek kurtarıldı

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde atık su kuyusuna düşen 2 yavru köpek, Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 19.08.2025 12:08

Edinilen bilgiye göre, Türkmen beldesi, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan atık su kuyusundan köpek sesleri duyan çevredekiler, durumu OSB itfaiyesine bildirdi. Olay yerine gelen Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri, iş makineleri yardımıyla kuyunun kapağını açarak çalışma başlattı.

Kuyuda mahsur kaldığı belirlenen 2 yavru köpek, titiz bir operasyonla çıkarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yavrular, su ve yiyecek verilerek güvenli alana alındı.