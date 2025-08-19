Mardin'de esrarengiz olay! Dereye düştüğü iddia edilen 12 yaşındaki kızın cenazesi babasının aracında çıktı

Mardin'in Derik ilçesinde akşam saatleri Zeynep Sut isimli 12 yaşındaki kız çocuğu kayalıklardan düştüğü ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sırasında genç kız, babasının aracı içerisinde battaniyeye sarılı halde bulundu. Yapılan incelemenin ardından Sut'un hayatını kaybettiği belirtilirken babanın iddiaya göre dere yatağından kızını çıkarttığı belirtildi. Zeynep Sut'un cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynep Sut'un kayalıklardan dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, Zeynep Sut'u, battaniyeye sarılı halde babasının otomobilindi buldu. Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Zeynep'i, iddiaya göre ailenin düştüğü yerden çıkarttığı ve hayatını kaybettiği anlayınca battaniyeye sardıkları belirtildi.

Zeynep'in cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

