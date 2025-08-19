Karabük'te oyuncak tabancayla film gibi soygun girişimi! O anlar böyle kaydedildi
Karabük'te filmlere konu olabilecek bir kuyumcu soygun girişimi yaşandı. 48 yaşındaki M.G., boncuk atan oyuncak tabancayla kuyumcuyu soymaya kalkıştı. Ancak acemi soyguncu, işyeri çalışanları tarafından hızla etkisiz hale getirilerek polis ekiplerine teslim edildi. Başarısızlıkla sonuçlanan soygun girişimi, işyeri güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Karabük'te komedi filmlerine konu olabilecek bir kuyumcu soygun girişimi yaşandı. Olay, Kartaltepe Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan Mustafa D.'ye ait kuyumcuda meydana geldi. Maskeli, şapkalı ve silahlı bir kişi, kuyumcuya girerek soygun girişiminde bulundu.
SOYGUN GİRİŞİMİ GERÇEK SİLAHLA ÖNLENDİ
Elindeki oyuncak silahla işyeri sahibini tehdit eden M.G. (48), altınların poşete doldurulmasını istedi. Soygun girişimini fark eden çalışanlar, anında müdahale ederek acemi soyguncuyu kısa sürede etkisiz hale getirdi. Müdahale anlarında çalışanların, şüpheliye gerçek silahla karşılık verdiği ortaya çıktı.
SİLAH OYUNCAK ÇIKTI
Olayın haber verilmesi üzerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine gelerek M.G.'yi gözaltına aldı ve karakola götürdü. Yapılan incelemede, şüphelinin elindeki silahın boncuk atan oyuncak tabanca olduğu tespit edildi.
Bu sıra dışı soygun girişimi sırasında yaşananlar, işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.