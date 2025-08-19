Karabük'te oyuncak tabancayla film gibi soygun girişimi! O anlar böyle kaydedildi

Giriş Tarihi: 19.08.2025 19:04

Karabük'te komedi filmlerine konu olabilecek bir kuyumcu soygun girişimi yaşandı. Olay, Kartaltepe Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan Mustafa D.'ye ait kuyumcuda meydana geldi. Maskeli, şapkalı ve silahlı bir kişi, kuyumcuya girerek soygun girişiminde bulundu.

SOYGUN GİRİŞİMİ GERÇEK SİLAHLA ÖNLENDİ

Elindeki oyuncak silahla işyeri sahibini tehdit eden M.G. (48), altınların poşete doldurulmasını istedi. Soygun girişimini fark eden çalışanlar, anında müdahale ederek acemi soyguncuyu kısa sürede etkisiz hale getirdi. Müdahale anlarında çalışanların, şüpheliye gerçek silahla karşılık verdiği ortaya çıktı.