Burdur'da yüzlerce tüp tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi! 5 kişi gözaltında

Burdur'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. 201 tüp kobra yılanı zehri ele geçirilen operasyonda 5 kişi ise gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 19.08.2025 17:04

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, piyasa değeri 60 milyon lira olan 201 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.

5 şüpheli gözaltına alındı.

