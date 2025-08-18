Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil kaza yaptı! 2 yaralı

Sinop’ta polisin dur ihtarına uymayan bir otomobil, yaşanan kovalamaca sırasında ATV’ye çarparak şarampole uçtu. Kazada otomobil ve ATV sürücüsü yaralandı.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 21:47

Paylaş



ABONE OL

Kaza, saat 16.30 sıralarında Sinop-Gerze yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 AZ 352 plakalı otomobil, polisin dur ihtarına uymayarak Sinop istikametinden Gerze yönüne doğru kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında, karşı yönden gelen 57 ACN 202 plakalı ATV'ye çarpan otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN