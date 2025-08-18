Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Enes Göktaş (18) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 10:19

Kaza, dün gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kızıltepe - Ceylanpınar yolunda Enes Göktaş'ın kullandığı 31 V 5742 plakalı motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Göktaş, hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Enes Göktaş doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Göktaş'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

