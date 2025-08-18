Kayseri’de otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Kayseri’de bir özel halk otobüsü şoförü, yolcunun aniden bayılması üzerine güzergahını değiştirerek fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi. O anlar otobüsün kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Yakut Mahallesi yönüne hareket eden 38 AB 254 plakalı otobüsün şoförü Adem Güngör, aracındaki bir yolcunun bayıldığını fark etti. Yolcuların uyarısıyla harekete geçen Güngör, otobüsün güzergahını değiştirerek Kayseri Devlet Hastanesi'ne yöneldi.

Fenalaşan yolcu sağlık ekiplerine teslim edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananlar, otobüs içindeki kamera kayıtlarına anbean yansıdı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, insan sağlığını önceliklendiren şoförü tebrik etti.

